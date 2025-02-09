Карлос Алькарас опубликовал пост по итогам победы на турнире в Роттердаме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост по итогам турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче за титул он обыграл представителя Австралии восьмую ракетку Алекса де Минора. Поединок завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:2.

«Для меня так много значит победа в Роттердаме! Это была особенная неделя! Спасибо за поддержку с первого дня! Поздравляю Алекса де Минора с выступлением и потрясающей битвой сегодня в финале!» — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

Алькарас стал первым испанцем, выигравшим «пятисотник» в Роттердаме. Турнир в Нидерландах проходил с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составил € 2,5 млн.