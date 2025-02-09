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Екатерина Александрова обыграла Эмму Радукану в первом круге «тысячника» в Дохе

Екатерина Александрова обыграла Эмму Радукану в первом круге «тысячника» в Дохе
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25-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). На старте соревнований она одержала победу над британкой Эммой Радукану (56-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5.

Доха (ж). 1-й круг
09 февраля 2025, воскресенье. 20:50 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время Александрова выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Радукану пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге «тысячника» в Дохе Екатерина Александрова сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

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