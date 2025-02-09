Ига Швёнтек высказалась о длительном периоде без титулов

Победительница пяти турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек ответила, давит ли на неё отсутствие титулов в текущем сезоне.

«Я знаю, как устроен теннис. Победа на турнирах не всегда зависит только от тебя. Нужно приложить все возможные усилия и самоотдачу, чтобы получить шанс. Следует хорошо играть и усердно работать. Конечно, будет приятно выиграть несколько турниров в сезоне, но никогда не стоит думать об этом заранее. Нужно концентрироваться на каждом матче и делать это шаг за шагом, поэтому я собираюсь попробовать сделать это снова», — приводит слова Швёнтек пресс-служба WTA.

На Australian Open — 2025 Ига Швёнтек дошла до полуфинала. Там она уступила американке Мэдисон Киз, которая впоследствии выиграла турнир.