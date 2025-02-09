«Люблю вас, ребята». Алькарас трогательно обратился к команде после победы в Роттердаме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поблагодарил команду после победы на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В финале Алькарас обыграл восьмую ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 3:6, 6:2.

«Спасибо вам за всё. Эта неделя была действительно хорошей. Приехал сюда, скажем так, не чувствуя себя на 100% из-за простуды. С каждым днём ​​я чувствовал себя всё лучше и лучше благодаря вам. Всем людям дома я просто хочу сказать спасибо. Я не тот парень, который говорит это много раз, но я действительно хочу сказать вам… Я люблю вас, ребята. Спасибо за всё, что вы для меня делаете», — сказал Алькарас после матча.

Алькарас стал первым испанцем, выигравшим «пятисотник» в Роттердаме. Турнир в Нидерландах проходил с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составил € 2,5 млн.