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«Люблю вас, ребята». Алькарас трогательно обратился к команде после победы в Роттердаме

«Люблю вас, ребята». Алькарас трогательно обратился к команде после победы в Роттердаме
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поблагодарил команду после победы на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В финале Алькарас обыграл восьмую ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 3:6, 6:2.

Роттердам. Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 17:45 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 2
         
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Спасибо вам за всё. Эта неделя была действительно хорошей. Приехал сюда, скажем так, не чувствуя себя на 100% из-за простуды. С каждым днём ​​я чувствовал себя всё лучше и лучше благодаря вам. Всем людям дома я просто хочу сказать спасибо. Я не тот парень, который говорит это много раз, но я действительно хочу сказать вам… Я люблю вас, ребята. Спасибо за всё, что вы для меня делаете», — сказал Алькарас после матча.

Алькарас стал первым испанцем, выигравшим «пятисотник» в Роттердаме. Турнир в Нидерландах проходил с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составил € 2,5 млн.

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