Денис Шаповалов обыграл Каспера Рууда в матче за титул турнира ATP-500 в Далласе

54-я ракетка мира представитель Канады Денис Шаповалов стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Далласе (США). В матче за титул он обыграл пятую ракетку мира норвежца Каспера Рууда. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3.

Встреча Шаповалова с Руудом продлилась 1 час 40 минут. В её рамках Шаповалов 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Рууда пять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Титул в Далласе стал для Шаповалова первым в сезоне и третьим в карьере. В рамках турнира он одержал три победы над представителями топ-10 рейтинга ATP.