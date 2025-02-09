Денис Шаповалов обыграл Каспера Рууда в матче за титул турнира ATP-500 в Далласе
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54-я ракетка мира представитель Канады Денис Шаповалов стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Далласе (США). В матче за титул он обыграл пятую ракетку мира норвежца Каспера Рууда. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3.
Даллас. Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 22:10 МСК
54
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 0
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|3
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5
Каспер Рууд
К. Рууд
Встреча Шаповалова с Руудом продлилась 1 час 40 минут. В её рамках Шаповалов 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Рууда пять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Титул в Далласе стал для Шаповалова первым в сезоне и третьим в карьере. В рамках турнира он одержал три победы над представителями топ-10 рейтинга ATP.
Комментарии
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