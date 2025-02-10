Денис Шаповалов утешил Рууда после финала турнира ATP-500 в Далласе

54-я ракетка мира представитель Канады Денис Шаповалов поздравил пятую ракетку мира норвежца Каспера Рууда с отличным выступлением на турнире категории ATP-500 в Далласе (США). Финальный матч между теннисистами завершился со счётом 7:6, 6:3 в пользу Шаповалова.
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«Отличная неделя, Каспер. Сожалею о сегодняшнем результате. Но не извиняюсь, а сожалею. Всегда приятно делить с тобой корт. У нас были отличные битвы. Надеюсь, что больше не буду с тобой встречаться на грунте. Ты молодец. Ты один из самых приятных парней в туре. Всегда приятно делить с тобой раздевалку. Твоя семья тоже очень милая», — сказал Шаповалов на церемонии награждения.
Титул в Далласе стал для Шаповалова первым в сезоне и третьим в карьере. В рамках турнира он одержал три победы над представителями топ-10 рейтинга ATP.
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