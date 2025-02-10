Соболенко, Касаткина, Рыбакина и другие посетили вечеринку теннисисток в Дохе

Участницы хардового турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар) посетили вечеринку теннисисток по случаю старта соревнований. На мероприятии присутствовали трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, россиянка Дарья Касаткина, представительница Казахстана Елена Рыбакина и другие спортсменки.

Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 пройдёт с 9 по 15 февраля. Вторая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований. Представительница Польши начнёт защиту титула со стадии второго круга.

Отметим, что 9 февраля турнир покинули представительницы России Диана Шнайдер и Анна Калинская, а Екатерина Александрова вышла во второй круг соревнований, где сыграет с Ариной Соболенко.