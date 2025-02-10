Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко, Касаткина, Рыбакина и другие посетили вечеринку теннисисток в Дохе

Соболенко, Касаткина, Рыбакина и другие посетили вечеринку теннисисток в Дохе
Аудио-версия:
Комментарии

Участницы хардового турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар) посетили вечеринку теннисисток по случаю старта соревнований. На мероприятии присутствовали трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, россиянка Дарья Касаткина, представительница Казахстана Елена Рыбакина и другие спортсменки.

Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 пройдёт с 9 по 15 февраля. Вторая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований. Представительница Польши начнёт защиту титула со стадии второго круга.

Отметим, что 9 февраля турнир покинули представительницы России Диана Шнайдер и Анна Калинская, а Екатерина Александрова вышла во второй круг соревнований, где сыграет с Ариной Соболенко.

Материалы по теме
Яркий камбэк Потаповой в финале! Анастасия завоевала первый титул за два года
Яркий камбэк Потаповой в финале! Анастасия завоевала первый титул за два года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android