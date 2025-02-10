Каспер Рууд проиграл шесть подряд финалов на харде
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Пятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд потерпел поражение в шестом подряд финале турнира, проводящемся на хардовом покрытии. В титульном матче соревнований в Далласе он проиграл канадцу Денису Шаповалову (6:7 (5:7), 3:6).
Даллас. Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 22:10 МСК
54
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
5
Каспер Рууд
К. Рууд
Рууд стал вторым игроком с 2020 года, которому покорился данный показатель. Столько же финалов кряду на харде проиграл греческий теннисист Стефанос Циципас.
Всего за карьеру Каспер Рууд играл в 24 финалах на уровне ATP-тура. На его счету 12 титулов и 12 поражений в решающих матчах, включая три на турнирах «Большого шлема». Лишь один из всех трофеев Рууда пришёлся на покрытие хард (в 2021 году).
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