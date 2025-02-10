Каспер Рууд проиграл шесть подряд финалов на харде

Пятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд потерпел поражение в шестом подряд финале турнира, проводящемся на хардовом покрытии. В титульном матче соревнований в Далласе он проиграл канадцу Денису Шаповалову (6:7 (5:7), 3:6).

Рууд стал вторым игроком с 2020 года, которому покорился данный показатель. Столько же финалов кряду на харде проиграл греческий теннисист Стефанос Циципас.

Всего за карьеру Каспер Рууд играл в 24 финалах на уровне ATP-тура. На его счету 12 титулов и 12 поражений в решающих матчах, включая три на турнирах «Большого шлема». Лишь один из всех трофеев Рууда пришёлся на покрытие хард (в 2021 году).