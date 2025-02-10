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Аманда Анисимова обыграла Викторию Азаренко в первом круге турнира в Дохе

Аманда Анисимова обыграла Викторию Азаренко в первом круге турнира в Дохе
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40-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). На старте соревнований она одержала победу над двукратной победительницей турниров «Большого шлема» белоруской Викторией Азаренко (30-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5.

Доха (ж). 1-й круг
09 февраля 2025, воскресенье. 22:55 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Анисимова выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Азаренко один эйс, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге «тысячника» в Дохе Аманда Анисимова встретится с победительницей матча между испанкой Паулой Бадосой и чешкой Катержиной Синяковой.

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