Аманда Анисимова обыграла Викторию Азаренко в первом круге турнира в Дохе

40-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). На старте соревнований она одержала победу над двукратной победительницей турниров «Большого шлема» белоруской Викторией Азаренко (30-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Анисимова выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Азаренко один эйс, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге «тысячника» в Дохе Аманда Анисимова встретится с победительницей матча между испанкой Паулой Бадосой и чешкой Катержиной Синяковой.