Турнир WTA-1000 в Дохе: результаты игрового дня 9 февраля
В воскресенье, 9 февраля, стартовал турнир категории WTA-1000 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.
Теннис. WTA-1000, Доха (Катар). 1-й круг. Результаты 9 февраля:
- Юань Юэ (Китай) — Каролин Гарсия (Франция) — 1:6, 6:7.
- Кристина Букша (Испания) — Анна Калинская (Россия) — 6:7, 7:5, 6:4.
- Алисия Паркс (США) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:4, 7:6.
- Мария Саккари (Греция) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 4:6, 6:4, 4:0 (отказ Русе)
- Элисе Мертенс (Бельгия) — Клара Таусон (Дания) — 6:0 (отказ Таусон)
- Гретье Миннен (Бельгия) — Лейла Фернандес (Канада) — 1:6, 2:6.
- Марта Костюк (Украина) — Зейнеп Сёнмез (Турция) — 6:3, 6:3.
- Людмила Самсонова (Россия) — Лулу Сун (Новая Зеландия) — 6:3, 6:3.
- Кэти Волынец (США) — Мирра Андреева (Россия) — 6:4, 6:7, 4:6.
- Элина Аванесян (Армения) — Ван Синьюй (Китай) — 7:6, 1:6, 7:6.
- Магдалена Френх (Польша) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 6:4, 3:6, 6:2.
- Эмма Радукану (Великобритания) — Екатерина Александрова (Россия) — 3:6, 5:7.
- Аманда Анисимова (США) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 6:3, 7:5.
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