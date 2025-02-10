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Турнир WTA-1000 в Дохе: результаты игрового дня 9 февраля

В воскресенье, 9 февраля, стартовал турнир категории WTA-1000 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-1000, Доха (Катар). 1-й круг. Результаты 9 февраля: