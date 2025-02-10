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Турнир WTA-1000 в Дохе: результаты игрового дня 9 февраля

Турнир WTA-1000 в Дохе: результаты игрового дня 9 февраля
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В воскресенье, 9 февраля, стартовал турнир категории WTA-1000 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-1000, Доха (Катар). 1-й круг. Результаты 9 февраля:

  • Юань Юэ (Китай) — Каролин Гарсия (Франция) — 1:6, 6:7.
  • Кристина Букша (Испания) — Анна Калинская (Россия) — 6:7, 7:5, 6:4.
  • Алисия Паркс (США) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:4, 7:6.
  • Мария Саккари (Греция) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 4:6, 6:4, 4:0 (отказ Русе)
  • Элисе Мертенс (Бельгия) — Клара Таусон (Дания) — 6:0 (отказ Таусон)
  • Гретье Миннен (Бельгия) — Лейла Фернандес (Канада) — 1:6, 2:6.
  • Марта Костюк (Украина) — Зейнеп Сёнмез (Турция) — 6:3, 6:3.
  • Людмила Самсонова (Россия) — Лулу Сун (Новая Зеландия) — 6:3, 6:3.
  • Кэти Волынец (США) — Мирра Андреева (Россия) — 6:4, 6:7, 4:6.
  • Элина Аванесян (Армения) — Ван Синьюй (Китай) — 7:6, 1:6, 7:6.
  • Магдалена Френх (Польша) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 6:4, 3:6, 6:2.
  • Эмма Радукану (Великобритания) — Екатерина Александрова (Россия) — 3:6, 5:7.
  • Аманда Анисимова (США) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 6:3, 7:5.
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