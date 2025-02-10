«Это немного раздражало сегодня». Рууд выделил высокий уровень игры Шаповалова

Пятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд поздравил 54-ю ракетку мира канадца Дениса Шаповалова с титулом турнира категории ATP-500 в Далласе (США). Финальный матч между теннисистами завершился со счётом 7:6, 6:3 в пользу Шаповалова.

«Я хотел бы начать с Дениса. Поздравляю тебя и твою команду. Круто видеть, что ты так хорошо играешь. Это немного раздражало сегодня, но… Ты действительно хорошо играл всю неделю. У тебя невероятный потенциал. Хорошо, что ты вернулся и здоров после нескольких лет борьбы с травмами. Увидимся в будущем», — сказал Рууд на церемонии награждения.

Титул в Далласе стал для Шаповалова первым в сезоне и третьим в карьере. В рамках турнира он одержал три победы над представителями топ-10 рейтинга ATP.