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Касаткина потеряла одну позицию в обновлённом рейтинге WTA, Потапова вышла на 31-е место

WTA опубликовала обновлённый рейтинг. В топ-3 не произошло никаких изменений. Лучшей российской теннисисткой осталась Дарья Касаткина, однако она потеряла одну позицию и опустилась на 12-е место.

Рейтинг WTA от 10 февраля:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 8956 очков

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8770

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6538

4 (4). Ясмин Паолини (Италия) — 5288

5 (6). Джессика Пегула (США) — 4861

6 (7). Мэдисон Киз (США) — 4680

7 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4588

8 (8) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4095

9 (9). Эмма Наварро (США) — 3709

10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3588…

……

12 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3056

13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2873…

15 (15). Мирра Андреева (Россия) — 2665…

18 (18). Анна Калинская (Россия) — 2304…

23 (20). Людмила Самсонова (Россия) — 1945…

25 (26). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1900

26 (25). Екатерина Александрова (Россия) — 1888…

31 (32). Анастасия Потапова (Россия) — 1684…

52 (52). Вероника Кудерметова (Россия) — 1118…

59 (59). Полина Кудерметова (Россия) — 999…

70 (69). Камилла Рахимова (Россия) — 927…

72 (71). Анна Блинкова (Россия) — 916…

81 (77). Эрика Андреева (Россия) — 850.

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