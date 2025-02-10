Касаткина потеряла одну позицию в обновлённом рейтинге WTA, Потапова вышла на 31-е место

WTA опубликовала обновлённый рейтинг. В топ-3 не произошло никаких изменений. Лучшей российской теннисисткой осталась Дарья Касаткина, однако она потеряла одну позицию и опустилась на 12-е место.
Рейтинг WTA от 10 февраля:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 8956 очков
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8770
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6538
4 (4). Ясмин Паолини (Италия) — 5288
5 (6). Джессика Пегула (США) — 4861
6 (7). Мэдисон Киз (США) — 4680
7 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4588
8 (8) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4095
9 (9). Эмма Наварро (США) — 3709
10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3588…
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12 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3056
13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2873…
15 (15). Мирра Андреева (Россия) — 2665…
18 (18). Анна Калинская (Россия) — 2304…
23 (20). Людмила Самсонова (Россия) — 1945…
25 (26). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1900
26 (25). Екатерина Александрова (Россия) — 1888…
31 (32). Анастасия Потапова (Россия) — 1684…
52 (52). Вероника Кудерметова (Россия) — 1118…
59 (59). Полина Кудерметова (Россия) — 999…
70 (69). Камилла Рахимова (Россия) — 927…
72 (71). Анна Блинкова (Россия) — 916…
81 (77). Эрика Андреева (Россия) — 850.