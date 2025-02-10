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Турнир WTA-1000 в Дохе: расписание игрового дня 10 февраля

Турнир WTA-1000 в Дохе: расписание игрового дня 10 февраля
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В понедельник, 10 февраля, продолжается турнир категории WTA-1000 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-1000, Доха (Катар). 1-й/2-й круг. Расписание 10 февраля:

  • 14:00. Эшлин Крюгер (США) — Софья Кенин (США).
  • 14:00. Донна Векич (Хорватия) — Линда Носкова (Чехия).
  • 14:00. Ангелина Калинина (Украина) — Ребекка Шрамкова (Словакия).
  • 14:00. Юлия Путинцева (Казахстан) — Моюка Учижима (Япония).
  • 15:30. Вероника Кудерметова (Россия) — Магда Линетт (Польша).
  • 15:30. Аои Ито (Япония) — Елена Остапенко (Латвия).
  • 16:30. Лейла Фернандес (Канада) — Эмма Наварро (США).
  • 17:00. Даяна Ястремская (Украина) — Питон Стирнс (США).
  • 17:00. Мария Саккари (Греция) — Ига Швёнтек (Польша).
  • 18:00. Маркета Вондроушова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина).
  • 18:30. Маккартни Кесслер (США) — Онс Жабер (Тунис).
  • 20:00. Паула Бадоса (Испания) — Катержина Синякова (Чехия).
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