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Турнир ATP-250 в Марселе: расписание игрового дня 10 февраля

Турнир ATP-250 в Марселе: расписание игрового дня 10 февраля
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Сегодня, 10 февраля, стартует хардовый турнир категории ATP-250 в Марселе (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. ATP-250, Марсель (Франция). 1-й круг. Расписание 10 февраля:

  • 18:00. Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — Хамад Меджедович (Сербия).
  • 19:30. Отто Виртанен (Франция) — Себастьян Корда (США).
  • 21:00. Лоренцо Сонего (Италия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).

Турнир в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. На нём сыграют россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер, в прошлогоднем финале обыгравший болгарина Григора Димитрова.

Календарь турнира в Марселе
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