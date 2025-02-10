Турнир ATP-250 в Марселе: расписание игрового дня 10 февраля

Сегодня, 10 февраля, стартует хардовый турнир категории ATP-250 в Марселе (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. ATP-250, Марсель (Франция). 1-й круг. Расписание 10 февраля:

18:00. Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — Хамад Меджедович (Сербия).

19:30. Отто Виртанен (Франция) — Себастьян Корда (США).

21:00. Лоренцо Сонего (Италия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).

Турнир в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. На нём сыграют россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер, в прошлогоднем финале обыгравший болгарина Григора Димитрова.