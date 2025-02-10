Рейтинг ATP от 10 февраля: Медведев и Хачанов потеряли позиции, Рублёв — десятый

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде. После неудачного выступления на турнире в Роттердаме Даниил Медведев потерял одну строчку и опустился на восьмое место. Андрей Рублёв сохранил 10-е место, Карен Хачанов опустился на одну позицию и стал 21-м.

Лидером остаётся итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает немец Александр Зверев, на третьей позиции находится испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP от 10 февраля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 830 очков.

2. (2). Александр Зверев (Германия) — 8135.

3. (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7510.

4. (4). Тейлор Фриц (США) — 5100.

5. (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4480.

6 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 4015.

7. (6). Новак Джокович (Сербия) — 3900.

8. (7). Даниил Медведев (Россия) — 3830.

9. (9). Томми Пол (США) — 3445.

10 (9). Андрей Рублёв (Россия) — 3270…

21 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2210.

70 (69). Роман Сафиуллин (Россия) — 823.