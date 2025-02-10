Андрей Ольховский высказался о победе Анастасии Потаповой на турнире в Клуж-Напоке

Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, советский и российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянки Анастасии Потаповой на турнире категории WTA-250 в румынской Клуж-Напоке.

«Рад за Анастасию. Всегда приятно, когда наши спортсмены выигрывают. Настя — молодец. Она была фавориткой в финале и была первой сеяной на турнире. Подтвердила класс — молодчина! Очень приличный турнир.

Думаю, в нынешнем сезоне у Насти хорошие шансы. На мой взгляд, она заряжена на победу. Потапова получила хороший психологический импульс. Победа — это всегда приятно. Поздравляем Настю», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.