Чемпионская гонка WTA: Мэдисон Киз лидирует, в топ-10 одна россиянка

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Список возглавляет чемпионка Открытого чемпионата Австралии — 2025 американка Мэдисон Киз. В топ-10 входит одна российская теннисистка — Екатерина Александрова.
Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате WTA.
Чемпионская гонка WTA от 10 февраля:
1. (1) Мэдисон Киз (США) — 2554 очков.
2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) — 1800.
3. (3) Ига Швёнтек (Польша) — 1105.
4. (4) Кори Гауфф (США) — 930.
5 (23). Белинда Бенчич (Швейцария) — 857.
6. (5) Паула Бадоса (Испания) — 842.
7 (19). Елена Рыбакина (Казахстан) — 585.
8 (16). Клара Таусон (Дания) — 575.
9 (93). Екатерина Александрова — 571.
10 (39). Эшлин Крюгер (США) — 564.
13 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 491.
14 (10). Диана Шнайдер (Россия) — 489.
15 (11). Полина Кудерметова (Россия) — 489.
16 (40). Анастасия Потапова (Россия) — 488.
19 (14). Мирра Андреева (Россия) — 435.
22 (18). Дарья Касаткина (Россия) — 409.
27 (27). Вероника Кудерметова (Россия) — 368.
32 (34). Анна Блинкова (Россия) — 300.
38 (35). Людмила Самсонова (Россия) — 267.
82 (83). Анастасия Захарова (Россия) — 11.
94 (81). Анна Калинская (Россия) — 100.
96 (82). Алина Корнеева (Россия) — 100.