Чемпионская гонка АТР: Рублёв вошёл в топ-40, Медведев — в топ-100

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Список возглавляет итальянец Янник Синнер. После выхода в четвертьфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды) в топ-40 рейтинга вошёл россиянин Андрей Рублёв. Даниил Медведев поднялся в топ-100.
Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.
Чемпионская гонка ATP от 10 февраля:
1. Янник Синнер (Италия) — 2000 очков.
2. Александр Зверев (Германия) — 1335.
3. Карлос Алькарас (Испания) — 400
4. Новак Джокович (Сербия) — 850.
5. Бен Шелтон (США) — 800.
6. Алекс де Минор (Австралия) — 785.
7. Томми Пол (США) — 700.
8. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 605.
9. Денис Шаповалов (Канада) — 575.
10. Иржи Легечка (Чехия) — 500.
38 (61). Андрей Рублёв (Россия) — 210.
89 (67). Карен Хачанов (Россия) — 100.
91 (154). Даниил Медведев (Россия) — 100.