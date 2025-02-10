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Чемпионская гонка АТР: Рублёв вошёл в топ-40, Медведев — в топ-100

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Список возглавляет итальянец Янник Синнер. После выхода в четвертьфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды) в топ-40 рейтинга вошёл россиянин Андрей Рублёв. Даниил Медведев поднялся в топ-100.

Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка ATP от 10 февраля:

1. Янник Синнер (Италия) — 2000 очков.

2. Александр Зверев (Германия) — 1335.

3. Карлос Алькарас (Испания) — 400

4. Новак Джокович (Сербия) — 850.

5. Бен Шелтон (США) — 800.

6. Алекс де Минор (Австралия) — 785.

7. Томми Пол (США) — 700.

8. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 605.

9. Денис Шаповалов (Канада) — 575.

10. Иржи Легечка (Чехия) — 500.

38 (61). Андрей Рублёв (Россия) — 210.

89 (67). Карен Хачанов (Россия) — 100.

91 (154). Даниил Медведев (Россия) — 100.