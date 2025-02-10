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Кафельников: рад победе Потаповой в Клуж-Напоке, но сегодня Настя, завтра — кто-то другой

Кафельников: рад победе Потаповой в Клуж-Напоке, но сегодня Настя, завтра — кто-то другой
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе российской теннисистки Анастасии Потаповой на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

«Мы все рады за Анастасию. Почему не радоваться? Поймите, на то они и профессионалы, что стараются приносить результат и радовать болельщиков каждую неделю. Сегодня Настя, завтра — кто-то другой, а послезавтра — третий. Поэтому мы радуемся успехам», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам выступления в Клуж-Напоке Анастасия Потапова стала 31-й ракеткой мира.

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