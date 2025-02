«Икона делает легендарные вещи». Гауфф — о выступлении Серены Уильямс на Супербоуле-2025

Победительница US Open — 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о выступлении американского рэпера Кендрика Ламара в перерыве Супербоула-2025. Во время его исполнения хита Not Like Us на сцене появилась легендарная теннисистка Серена Уильямс, она выступила в роли подтанцовки.

«Мне понравилось шоу, Серена зажгла. Люблю рэп и культуру хип-хопа. Также выражаю уважение SZA (американская певица, гостья выступления. — Прим. «Чемпионата») и Кендрику. Повествование от Самуэля Л. Джексона было просто вишенкой на торте. Очень здорово продумано.

Серена — GOAT! Икона делает легендарные вещи», — написала Гауфф на личной странице в соцсетях.