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«Икона делает легендарные вещи». Гауфф — о выступлении Серены Уильямс на Супербоуле-2025

«Икона делает легендарные вещи». Гауфф — о выступлении Серены Уильямс на Супербоуле-2025
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Победительница US Open — 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о выступлении американского рэпера Кендрика Ламара в перерыве Супербоула-2025. Во время его исполнения хита Not Like Us на сцене появилась легендарная теннисистка Серена Уильямс, она выступила в роли подтанцовки.

«Мне понравилось шоу, Серена зажгла. Люблю рэп и культуру хип-хопа. Также выражаю уважение SZA (американская певица, гостья выступления. — Прим. «Чемпионата») и Кендрику. Повествование от Самуэля Л. Джексона было просто вишенкой на торте. Очень здорово продумано.

Серена — GOAT! Икона делает легендарные вещи», — написала Гауфф на личной странице в соцсетях.

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