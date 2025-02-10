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Агент Анастасии Потаповой высказался о победе теннисистки на турнире в Клуж-Напоке

Агент Анастасии Потаповой высказался о победе теннисистки на турнире в Клуж-Напоке
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Известный спортивный агент Александр Островский прокомментировал победу 31-й ракетки мира российской теннисистки Анастасии Потаповой на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

«Хорошая трудовая победа. Настя много работала в предсезонку и заслужила такой результат. Мы все надеемся на её новые победы в сезоне», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В финале соревнований в Румынии россиянка обыграла итальянку Лючию Бронцетти со счётом 4:6, 6:1, 6:2. Титул в Клуж-Напоке стал третьим в карьере 23-летней Анастасии Потаповой на уровне WTA-тура, первым — в 2025 году.

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