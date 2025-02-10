«Может быть, будет шанс». Александрова — о матче с Соболенко во втором круге Дохи
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26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова высказалась о предстоящей встрече с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар).
Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 10:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Екатерина Александрова
Е. Александрова
— Вы уже побеждали её раньше. Что нужно, чтобы обыграть её?
— Конечно, это будет сложно. Она играет потрясающе. Она игрок топ-уровня. Я проиграла ей на US Open в прошлом году, так что, может быть, будет шанс. Посмотрим, — сказала Александрова в интервью на корте после матча с британкой Эммой Радукану.
В счёте личных встреч теннисисток Соболенко ведёт у Александровой с минимальным преимуществом — 4-3.
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