«Может быть, будет шанс». Александрова — о матче с Соболенко во втором круге Дохи

26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова высказалась о предстоящей встрече с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

— Вы уже побеждали её раньше. Что нужно, чтобы обыграть её?

— Конечно, это будет сложно. Она играет потрясающе. Она игрок топ-уровня. Я проиграла ей на US Open в прошлом году, так что, может быть, будет шанс. Посмотрим, — сказала Александрова в интервью на корте после матча с британкой Эммой Радукану.

В счёте личных встреч теннисисток Соболенко ведёт у Александровой с минимальным преимуществом — 4-3.