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«Продолжаю верить, что я достаточно хорош». Зверев заявил о цели выиграть «Ролан Гаррос»

«Продолжаю верить, что я достаточно хорош». Зверев заявил о цели выиграть «Ролан Гаррос»
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от предстоящего турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), а также обозначил свою ближайшую глобальную цель.

«Я хочу приложить все усилия, чтобы победить здесь. Надеюсь, что на турнир придёт много зрителей и что будет футбольная атмосфера. Очень важно проводить такие турниры в Южной Америке, теннис является и должен оставаться глобальным видом спорта.

Моя следующая большая цель — «Ролан Гаррос». Я хочу продолжать верить, что я достаточно хорош, чтобы выиграть турнир «Большого шлема», — приводит слова Зверева Punto de Break.

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