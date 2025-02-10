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Новак Джокович: разрыва мышцы больше нет, травма зажила почти на 100%

Новак Джокович: разрыва мышцы больше нет, травма зажила почти на 100%
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что практически полностью восстановился от травмы бедра, которую получил во время Australian Open — 2025.

«Разрыва мышцы больше нет, травма зажила почти на 100%, и я готов идти к новым трудовым победам. Медицинская бригада дала мне зелёный свет на начало тренировок. Турнир в Дохе теперь проходит семь дней, поэтому я придерживаюсь графика. Слава богу, я смог быстро восстановиться.

В последнее время у меня было немного больше травм, чем за первые 15 лет моей карьеры. Это, вероятно, приходит с возрастом, но тело всё ещё слушается меня, внутри ещё горит огонь и есть желание добиваться новых целей. Вот почему я надеюсь на успех, как на следующей неделе в Дохе, так и в оставшейся части сезона», — приводит слова Джоковича Tennis365.

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Новости. Теннис
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