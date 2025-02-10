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Де Минор заявил, что ему легче играть с Алькарасом, чем с Синнером

Де Минор заявил, что ему легче играть с Алькарасом, чем с Синнером
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Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал, с кем ему легче играть, с итальянцем Янником Синнером или испанцем Карлосом Алькарасом.

«Играть против Карлоса для меня определённо лучше. Я могу торопить его и усложнять ему игру своим теннисом. Мне никогда не удавалось сделать это против Янника. В теннисе всё вращается вокруг сравнения. Это не значит, что если один игрок выше другого в рейтинге, то игрок с более высоким рейтингом всегда будет побеждать. Существуют пересечения стилей, которые бывают разными. В матче против Алькараса я был близок к победе, и в следующий раз у меня всё получится», — приводит слова де Минора OA Sport.

Отметим, что де Минор никогда не обыгрывал ни Синнера, ни Алькараса. Синнер ведёт 10-0 по личным встречам теннисистов, Алькарас — 3-0.

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