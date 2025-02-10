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Касаткина — П. Кудерметова: Дарья с «баранкой» выиграла первый сет в первом круге Дохи

Касаткина — П. Кудерметова: Дарья с «баранкой» выиграла первый сет в первом круге Дохи
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В эти минуты проходит матч первого круга на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар) между двумя российскими теннисистками — 12-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной и 59-й в мировом рейтинге Полиной Кудерметовой.

Первый сет встречи остался за Касаткиной с разгромным счётом 6:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию российского дерби.

Доха (ж). 1-й круг
10 февраля 2025, понедельник. 15:35 МСК
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Полина Кудерметова
59
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Счёт личных встреч — 1-0. Девушки играли между собой в этом году — в 1/8 финала Брисбена Кудерметова-младшая оказалась сильнее со счётом 1:6, 6:2, 7:5.

Отметим, что в Дохе Касаткина изначально должна была встретиться с Анастасией Потаповой, но та снялась из-за игры в финале Клуж-Напоки накануне, 9 февраля, и место Потаповой в сетке заняла ставшая лаки-лузером Полина.

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