Касаткина — П. Кудерметова: Дарья с «баранкой» выиграла первый сет в первом круге Дохи

В эти минуты проходит матч первого круга на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар) между двумя российскими теннисистками — 12-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной и 59-й в мировом рейтинге Полиной Кудерметовой.

Первый сет встречи остался за Касаткиной с разгромным счётом 6:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию российского дерби.

Счёт личных встреч — 1-0. Девушки играли между собой в этом году — в 1/8 финала Брисбена Кудерметова-младшая оказалась сильнее со счётом 1:6, 6:2, 7:5.

Отметим, что в Дохе Касаткина изначально должна была встретиться с Анастасией Потаповой, но та снялась из-за игры в финале Клуж-Напоки накануне, 9 февраля, и место Потаповой в сетке заняла ставшая лаки-лузером Полина.