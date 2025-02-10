Дарья Касаткина с двумя «баранками» обыграла Полину Кудерметову в первом круге Дохи
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12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина с разгромной победы стартовала на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В первом круге она не отдала ни одного гейма соотечественнице Полине Кудерметовой (59-й номер рейтинга) — 6:0, 6:0.
Доха (ж). 1-й круг
10 февраля 2025, понедельник. 15:35 МСК
12
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
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59
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Матч продолжался всего 42 минуты. За это время Касаткина не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Кудерметовой ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
Во втором круге «тысячника» в Дохе Дарья Касаткина сыграет с экс-россиянкой, ныне представляющей Армению, Элиной Аванесян.
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