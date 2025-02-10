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Дарья Касаткина с двумя «баранками» обыграла Полину Кудерметову в первом круге Дохи

Дарья Касаткина с двумя «баранками» обыграла Полину Кудерметову в первом круге Дохи
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12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина с разгромной победы стартовала на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В первом круге она не отдала ни одного гейма соотечественнице Полине Кудерметовой (59-й номер рейтинга) — 6:0, 6:0.

Доха (ж). 1-й круг
10 февраля 2025, понедельник. 15:35 МСК
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Полина Кудерметова
59
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Матч продолжался всего 42 минуты. За это время Касаткина не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Кудерметовой ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Во втором круге «тысячника» в Дохе Дарья Касаткина сыграет с экс-россиянкой, ныне представляющей Армению, Элиной Аванесян.

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