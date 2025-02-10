Касаткина стала первой теннисисткой с 2016-го, выигравшей матч со счётом 6:0, 6:0 в Дохе

12-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина стала первой с 2016 года теннисисткой, которой удалось выиграть матч на турнире в Дохе (Катар) всухую. Ранее она одержала разгромную победу над соотечественницей Полиной Кудерметовой со счётом 6:0, 6:0. Встреча продолжалась всего 42 минуты.

В 2016 году с двойной «баранкой» в Дохе победила хорватка Донна Векич. Её соперницей в матче первого круга была представительница Омана Фатма Аль-Набхани.

Во втором круге соревнований категории WTA-1000 в Дохе Дарья Касаткина сразится с экс-россиянкой, ныне представляющей Армению, 48-й ракеткой мира Элиной Аванесян.