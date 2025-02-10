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Юлия Путинцева не без труда одолела Учижиму на старте «тысячника» в Дохе

Юлия Путинцева не без труда одолела Учижиму на старте «тысячника» в Дохе
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20-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). На старте соревнований она в непростом матче обыграла японку Моюку Учижиму (63-й номер рейтинга) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3.

Доха (ж). 1-й круг
10 февраля 2025, понедельник. 14:10 МСК
Юлия Путинцева
20
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
2 		7 7 3
         
Моюка Учижима
63
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. За это время Путинцева выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Учижимы два эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира в Дохе Юлия Путинцева встретится с представительницей Чехии Линдой Носковой.

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