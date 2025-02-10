Юлия Путинцева не без труда одолела Учижиму на старте «тысячника» в Дохе
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20-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). На старте соревнований она в непростом матче обыграла японку Моюку Учижиму (63-й номер рейтинга) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3.
Доха (ж). 1-й круг
10 февраля 2025, понедельник. 14:10 МСК
20
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6 5
|6
|
|7 7
|3
63
Моюка Учижима
М. Учижима
Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. За это время Путинцева выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Учижимы два эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором круге турнира в Дохе Юлия Путинцева встретится с представительницей Чехии Линдой Носковой.
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