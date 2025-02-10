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Синнер сравнялся с Алькарасом по количеству недель на первой строчке мирового рейтинга

Синнер сравнялся с Алькарасом по количеству недель на первой строчке мирового рейтинга
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер догнал четырёхкратного победителя «мэйджоров» испанца Карлоса Алькараса по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP. Оба игрока провели в топе мирового рейтинга по 36 недель.

Отметим, Синнер провёл на первой строчке рейтинга 36 недель подряд. На 10 февраля у первой ракетки мира 11 830 очков. Алькарас занимает третье место в рейтинге ATP с результатом 7510 очков.

В воскресенье, 9 февраля, Алькарас стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Он обыграл представителя Австралии восьмую ракетку Алекса де Минора. Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:2.

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