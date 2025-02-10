Вероника Кудерметова уступила Магде Линетт в первом круге «тысячника» в Дохе
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52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В первом круге она проиграла представительнице Польши Магде Линетт (36-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:3, 0:6, 4:6.
Доха (ж). 1-й круг
10 февраля 2025, понедельник. 15:35 МСК
52
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
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|6
36
Магда Линетт
М. Линетт
Матч продолжался 2 часа 15 минут. Кудерметова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Линетт пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 пройдёт с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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