Вероника Кудерметова уступила Магде Линетт в первом круге «тысячника» в Дохе

52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В первом круге она проиграла представительнице Польши Магде Линетт (36-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:3, 0:6, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 15 минут. Кудерметова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Линетт пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 пройдёт с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.