Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова уступила Магде Линетт в первом круге «тысячника» в Дохе

Вероника Кудерметова уступила Магде Линетт в первом круге «тысячника» в Дохе
Комментарии

52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В первом круге она проиграла представительнице Польши Магде Линетт (36-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:3, 0:6, 4:6.

Доха (ж). 1-й круг
10 февраля 2025, понедельник. 15:35 МСК
Вероника Кудерметова
52
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 4
3 		6 6
         
Магда Линетт
36
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Матч продолжался 2 часа 15 минут. Кудерметова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Линетт пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 пройдёт с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Материалы по теме
Яркий камбэк Потаповой в финале! Анастасия завоевала первый титул за два года
Яркий камбэк Потаповой в финале! Анастасия завоевала первый титул за два года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android