Ига Швёнтек уверенно вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе

Победительница пяти турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В стартовом поединке она выиграла у греческой теннисистки Марии Саккари со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. За это время Саккари выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пйонта из шести. На счету Швёнтек четыре эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 пройдёт с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.