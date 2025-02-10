Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек уверенно вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе

Ига Швёнтек уверенно вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе
Комментарии

Победительница пяти турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В стартовом поединке она выиграла у греческой теннисистки Марии Саккари со счётом 6:3, 6:2.

Доха (ж). 2-й круг
10 февраля 2025, понедельник. 16:40 МСК
Мария Саккари
29
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. За это время Саккари выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пйонта из шести. На счету Швёнтек четыре эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 пройдёт с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Материалы по теме
Яркий камбэк Потаповой в финале! Анастасия завоевала первый титул за два года
Яркий камбэк Потаповой в финале! Анастасия завоевала первый титул за два года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android