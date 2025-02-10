Ига Швёнтек уверенно вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе
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Победительница пяти турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В стартовом поединке она выиграла у греческой теннисистки Марии Саккари со счётом 6:3, 6:2.
Доха (ж). 2-й круг
10 февраля 2025, понедельник. 16:40 МСК
29
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. За это время Саккари выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пйонта из шести. На счету Швёнтек четыре эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 пройдёт с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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