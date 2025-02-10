Швёнтек повторила достижение Азаренко на турнире WTA-1000 в Дохе

Победительница пяти турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек сравнялась экс первой ракеткой мира Викторией Азаренко по количеству побед в дебютных 15 матчах на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар). У обеих спортсменок по 14 побед.

Сегодня, 10 февраля, представительница Польши вышла во второй круг соревнований в Дохе. В стартовом поединке турнира она выиграла у греческой теннисистки Марии Саккари со счётом 6:3, 6:2. Во втором круге Швёнтек сыграет с победительницей матча Линда Носкова — Юлия Путинцева.

Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 пройдёт с 9 по 15 февраля. Ига Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.