Джокович и Надаль поздравили Алькараса с победой на турнире в Роттердаме
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович и 22-кратный чемпион «мэйджоров» испанец Рафаэль Надаль поздравили третью ракетка мира Карлоса Алькараса с победой на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
Роттердам. Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 17:45 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|2
8
Алекс де Минор
А. де Минор
«Поздравляю, Карлитос», — написал Джокович в комментариях под публикацией Алькараса.
«Мои поздравления», — добавил Надаль.
В матче за титул Алькарас обыграл представителя Австралии восьмую ракетку Алекса де Минора. Поединок завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:2.
Алькарас стал первым испанцем, выигравшим «пятисотник» в Роттердаме. Турнир в Нидерландах проходил с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составил € 2,5 млн.
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