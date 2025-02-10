Джокович и Надаль поздравили Алькараса с победой на турнире в Роттердаме

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович и 22-кратный чемпион «мэйджоров» испанец Рафаэль Надаль поздравили третью ракетка мира Карлоса Алькараса с победой на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Поздравляю, Карлитос», — написал Джокович в комментариях под публикацией Алькараса.

«Мои поздравления», — добавил Надаль.

В матче за титул Алькарас обыграл представителя Австралии восьмую ракетку Алекса де Минора. Поединок завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:2.

Алькарас стал первым испанцем, выигравшим «пятисотник» в Роттердаме. Турнир в Нидерландах проходил с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составил € 2,5 млн.