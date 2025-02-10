Дарья Касаткина оценила разгромную победу над Полиной Кудерметовой в Дохе

12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала разгромную победу над соотечественницей Полиной Кудерметовой (59-й номер рейтинга) на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Матч завершился со счётом 6:0, 6:0.
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«На самом деле поражение в Брисбене [от Кудерметовой] сидело в моей голове на протяжении всей встречи. Я помнила, что там было месяц назад. Нужно было весь матч оставаться сфокусированной. С любым игроком надо так, конечно. Если ты немного потеряла концентрацию, то и глазом не успеешь моргнуть, как игра переворачивается», — сказала Касаткина в интервью на корте.
Напомним, в начале сезона теннисистки встречались на турнире категории WTA-1000 в Брисбене (Австралия). Матч завершился со счётом 1:6, 6:2, 7:5 в пользу Кудерметовой. Полина дошла до финала соревнований, где уступила первой ракетке мира Арине Соболенко.
Во втором круге «тысячника» в Дохе Дарья Касаткина сыграет с экс-россиянкой, ныне представляющей Армению, Элиной Аванесян.
- 10 февраля 2025
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