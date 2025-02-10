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Дарья Касаткина оценила разгромную победу над Полиной Кудерметовой в Дохе

Дарья Касаткина оценила разгромную победу над Полиной Кудерметовой в Дохе
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12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала разгромную победу над соотечественницей Полиной Кудерметовой (59-й номер рейтинга) на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Матч завершился со счётом 6:0, 6:0.

Доха (ж). 1-й круг
10 февраля 2025, понедельник. 15:35 МСК
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Полина Кудерметова
59
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

«На самом деле поражение в Брисбене [от Кудерметовой] сидело в моей голове на протяжении всей встречи. Я помнила, что там было месяц назад. Нужно было весь матч оставаться сфокусированной. С любым игроком надо так, конечно. Если ты немного потеряла концентрацию, то и глазом не успеешь моргнуть, как игра переворачивается», — сказала Касаткина в интервью на корте.

Напомним, в начале сезона теннисистки встречались на турнире категории WTA-1000 в Брисбене (Австралия). Матч завершился со счётом 1:6, 6:2, 7:5 в пользу Кудерметовой. Полина дошла до финала соревнований, где уступила первой ракетке мира Арине Соболенко.

Во втором круге «тысячника» в Дохе Дарья Касаткина сыграет с экс-россиянкой, ныне представляющей Армению, Элиной Аванесян.

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