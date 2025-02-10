Онс Жабер с разгромной победы стартовала на турнире WTA-1000 в Дохе

Трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», 35-я ракетка мира из Туниса Онс Жабер вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В стартовом поединке она выиграла у американки Маккартни Кесслер со счётом 6:2, 6:0.

Встреча Жабер с Кесслер продлилась 56 минут. В её рамках Онс ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету американки ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек.