Онс Жабер с разгромной победы стартовала на турнире WTA-1000 в Дохе
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Трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», 35-я ракетка мира из Туниса Онс Жабер вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В стартовом поединке она выиграла у американки Маккартни Кесслер со счётом 6:2, 6:0.
Доха (ж). 1-й круг
10 февраля 2025, понедельник. 18:20 МСК
55
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
0 : 2
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35
Онс Жабер
О. Жабер
Встреча Жабер с Кесслер продлилась 56 минут. В её рамках Онс ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету американки ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек.
Комментарии
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