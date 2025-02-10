Александрова в паре с Самсоновой не смогла выйти во второй круг турнира в Дохе

Россиянки Екатерина Александрова и Людмила Самсонова завершили выступление на турнире в Дохе (Катар) в парном разряде. Они проиграли паре Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)/Лаура Зигемунд (Германия) со счётом 1:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 2 минуты. В рамках встречи россиянки выполнили одну подачу навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из четырёх. На счету их соперниц два эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти.

Во втором круге турнира в Дохе в парном разряде Беатрис Хаддад-Майя и Лаура Зигемунд сыграют с парой Софья Кенин (США)/Людмила Киченок (Украина).