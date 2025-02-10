Александрова в паре с Самсоновой не смогла выйти во второй круг турнира в Дохе
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Россиянки Екатерина Александрова и Людмила Самсонова завершили выступление на турнире в Дохе (Катар) в парном разряде. Они проиграли паре Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)/Лаура Зигемунд (Германия) со счётом 1:6, 3:6.
Доха — парный разряд (ж). 1-й круг
10 февраля 2025, понедельник. 18:50 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
Лаура Зигемунд
Б. Хаддад-Майя Л. Зигемунд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|3
Екатерина Александрова
Людмила Самсонова
Е. Александрова Л. Самсонова
Матч продолжался 1 час 2 минуты. В рамках встречи россиянки выполнили одну подачу навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из четырёх. На счету их соперниц два эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти.
Во втором круге турнира в Дохе в парном разряде Беатрис Хаддад-Майя и Лаура Зигемунд сыграют с парой Софья Кенин (США)/Людмила Киченок (Украина).
Комментарии
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