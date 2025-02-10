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Александрова в паре с Самсоновой не смогла выйти во второй круг турнира в Дохе

Александрова в паре с Самсоновой не смогла выйти во второй круг турнира в Дохе
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Россиянки Екатерина Александрова и Людмила Самсонова завершили выступление на турнире в Дохе (Катар) в парном разряде. Они проиграли паре Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)/Лаура Зигемунд (Германия) со счётом 1:6, 3:6.

Доха — парный разряд (ж). 1-й круг
10 февраля 2025, понедельник. 18:50 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Б. Хаддад-Майя Л. Зигемунд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Е. Александрова Л. Самсонова

Матч продолжался 1 час 2 минуты. В рамках встречи россиянки выполнили одну подачу навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из четырёх. На счету их соперниц два эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти.

Во втором круге турнира в Дохе в парном разряде Беатрис Хаддад-Майя и Лаура Зигемунд сыграют с парой Софья Кенин (США)/Людмила Киченок (Украина).

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