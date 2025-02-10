Маррей останется тренером Джоковича как минимум до Уимблдона — The Times

Победитель трёх турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей останется тренером 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича как минимум до Уимблдона, сообщает The Times.

Уимблдон-2025 пройдёт с 30 июня по 13 июля 2025 года. В прошлом сезоне Джокович вышел в финал турнира, но не смог одолеть испанца Карлоса Алькараса. Встреча завершилась со счётом 2:6, 2:6, 6:7.

Напомним, в ноябре 2024 года Джокович объявил, что будет работать в тандеме с Марреем в период межсезонья вплоть до окончания Australian Open — 2025. Британца не было с Новаком на первом турнире серба в сезоне в Брисбене. Весной Джокович расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества.