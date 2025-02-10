Свитолина одолела Вондроушеву на турнире в Дохе, несмотря на «баранку» в первом сете
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22-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В стартовом поединке она выиграла у представительницы Чехии Маркеты Вондроушевой со счётом 0:6, 6:2, 7:5.
Доха (ж). 1-й круг
10 февраля 2025, понедельник. 18:10 МСК
34
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
1 : 2
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22
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Встреча Вондроушевой со Свитолиной продлилась 1 час 54 минуты. В её рамках чешка шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Элины один эйс, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 пройдёт с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
Комментарии
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