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Кафельников заподозрил Серену Уильямс в использовании препарата для похудения

Победитель двух турниров «Большого шлема», вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников иронично высказался о появлении 43-летней американской теннисистки Серены Уильямс на финале сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ). Экс первая ракетка мира выступила вместе с рэпером и хип-хоп-исполнителем Кендриком Ламаром.

«Оземпик» чудеса творит, судя по перерыву Супербоула», — написал Кафельников на своей странице в социальных сетях.

«Скоро вернётся и разнесёт весь тур», — ответил пользователь.

«Вот и я об этом же», — отреагировал Кафельников.

«Оземпик» — лекарственное средство, которое помогает снизить общую массу тела и массу жировой ткани, уменьшая потребление энергии. Препарат пользуется популярностью в США.

Напомним, в конце августа 2023 года Серена во второй раз стала мамой. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.