Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли во второй круг турнира в Дохе в парном разряде
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг турнира в Дохе (Катар) в парном разряде. Они обыграли американок Эшлин Крюгер и Джессику Пегулу со счётом 4:6, 6:3, 1:0 (10:7).
Доха — парный разряд (ж). 1-й круг
10 февраля 2025, понедельник. 20:05 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|1 10
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|3
|0 7
Эшлин Крюгер
Джессика Пегула
Э. Крюгер Д. Пегула
Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Андреева и Шнайдер не выполнили ни одной подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трёх. На счету их соперниц два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного.
Во втором круге турнира в Дохе в парном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с парой Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
Комментарии
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