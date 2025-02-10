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Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли во второй круг турнира в Дохе в парном разряде

Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли во второй круг турнира в Дохе в парном разряде
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг турнира в Дохе (Катар) в парном разряде. Они обыграли американок Эшлин Крюгер и Джессику Пегулу со счётом 4:6, 6:3, 1:0 (10:7).

Доха — парный разряд (ж). 1-й круг
10 февраля 2025, понедельник. 20:05 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 1 10
6 		3 0 7
         
Эшлин Крюгер
США
Эшлин Крюгер
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Э. Крюгер Д. Пегула

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Андреева и Шнайдер не выполнили ни одной подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трёх. На счету их соперниц два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Во втором круге турнира в Дохе в парном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с парой Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

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