Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли во второй круг турнира в Дохе в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг турнира в Дохе (Катар) в парном разряде. Они обыграли американок Эшлин Крюгер и Джессику Пегулу со счётом 4:6, 6:3, 1:0 (10:7).

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Андреева и Шнайдер не выполнили ни одной подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трёх. На счету их соперниц два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Во втором круге турнира в Дохе в парном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с парой Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).