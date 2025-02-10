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Паула Бадоса одержала победу в матче первого круга турнира в Дохе

Паула Бадоса одержала победу в матче первого круга турнира в Дохе
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10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В стартовом поединке она выиграла у 68-го номера мирового рейтинга мексиканки Ренаты Сарасуа. Матч завершился со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

Доха (ж). 1-й круг
10 февраля 2025, понедельник. 19:35 МСК
Паула Бадоса
10
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 2
         
Рената Сарасуа
68
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. За это время Бадоса выполнила 12 подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Сарасуа ни одного эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 пройдёт с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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