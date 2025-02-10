Новак Джокович оценил свои шансы на 25-й титул турнира «Большого шлема»

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о продолжительном периоде без титулов.

«Надеюсь, я выиграю 100-й титул в Дохе. Я уже долго стремлюсь к этому. Всё случится тогда, когда придёт время. Слава богу, я знаю, что этот момент настанет. Узнаем, когда и где. С титулом турнира «Большого шлема» сложнее. Продолжаю верить, что могу его выиграть. Я бы больше не играл, если бы считал, что не способен играть на одном уровне с лучшими игроками в мире. Думаю, победой над Алькарасом я показал, что всё ещё могу сражаться за главные трофеи», — приводит слова Джоковича Vijesti.

Джокович сообщил, что практически полностью восстановился от травмы бедра, которую получил во время Australian Open — 2025. Серб с большой долей вероятности выступит на турнире в Дохе (Катар).