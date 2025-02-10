Алькарас отреагировал на неожиданное появление Серены Уильямс на Супербоуле-2025

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на появление 43-летней американской теннисистки Серены Уильямс на финале сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ). Экс первая ракетка мира выступила вместе с рэпером и хип-хоп-исполнителем Кендриком Ламаром.

«Так эпично», — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в конце августа 2023 года Серена во второй раз стала мамой. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.