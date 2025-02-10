Анастасия Потапова сыграла в падел-теннис с футболистом «Спартака»

31-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова сыграла в падел-теннис с футболистом московского «Спартака» Русланом Литвиновым.

Спортсмены провели совместную тренировку. Единственный сет завершился со счётом 6:1 в пользу Потаповой. Затем Литвинов вручил российской теннисистке футболку со своей фамилией и игровым номером.

Ранее, 9 февраля, Потапова одержала победу на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В финале соревнований в Румынии россиянка обыграла итальянку Лючию Бронцетти со счётом 4:6, 6:1, 6:2. Титул в Клуж-Напоке стал третьим в карьере 23-летней Анастасии Потаповой на уровне WTA-тура и первым — в 2025 году.