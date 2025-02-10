Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Себастьян Корда неожиданно уступил 98-й ракетке мира на старте турнира в Марселе

Себастьян Корда неожиданно уступил 98-й ракетке мира на старте турнира в Марселе
Комментарии

23-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда завершил выступление на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция). В матче первого круга он уступил 98-й ракетке мира финскому теннисисту Отто Виртанену. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:7, 4:6.

Марсель. 1-й круг
10 февраля 2025, понедельник. 20:50 МСК
Отто Виртанен
98
Финляндия
Отто Виртанен
О. Виртанен
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		7 7 6
7 7 		6 4 4
         
Себастьян Корда
23
США
Себастьян Корда
С. Корда

Матч продолжался 2 часа 32 минуты. За это время Корда выполнил 11 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету финского теннисиста 18 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Турнир в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. На нём сыграют россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер, в прошлогоднем финале обыгравший болгарина Григора Димитрова.

Материалы по теме
Медведев может обогнать Джоковича, Мирра близка к рекорду. Рейтинговые расклады недели
Медведев может обогнать Джоковича, Мирра близка к рекорду. Рейтинговые расклады недели
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android