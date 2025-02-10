Себастьян Корда неожиданно уступил 98-й ракетке мира на старте турнира в Марселе

23-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда завершил выступление на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция). В матче первого круга он уступил 98-й ракетке мира финскому теннисисту Отто Виртанену. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:7, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 32 минуты. За это время Корда выполнил 11 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету финского теннисиста 18 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Турнир в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. На нём сыграют россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер, в прошлогоднем финале обыгравший болгарина Григора Димитрова.