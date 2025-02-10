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Турнир WTA-1000 в Дохе: результаты игрового дня 10 февраля

Турнир WTA-1000 в Дохе: результаты игрового дня 10 февраля
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В понедельник, 10 февраля, продолжился турнир категории WTA-1000 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-1000, Доха (Катар). 1-й/2-й круг. Результаты 10 февраля:

  • Эшлин Крюгер (США) — Софья Кенин (США) — 4:6, 4:6.
  • Донна Векич (Хорватия) — Линда Носкова (Чехия) — 2:6, 4:6.
  • Ангелина Калинина (Украина) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 2:6, 3:6.
  • Юлия Путинцева (Казахстан) — Моюка Учижима (Япония) — 6:2, 6:7, 6:3.
  • Вероника Кудерметова (Россия) — Магда Линетт (Польша) — 6:3, 0:6, 4:6.
  • Аои Ито (Япония) — Елена Остапенко (Латвия) — 2:6, 1:6.
  • Дарья Касаткина (Россия) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:0, 6:0.
  • Лейла Фернандес (Канада) — Эмма Наварро (США) — 6:2, 6:2.
  • Даяна Ястремская (Украина) — Питон Стирнс (США) — 5:7, 3:6.
  • Мария Саккари (Греция) — Ига Швёнтек (Польша) — 3:6, 2:6.
  • Маркета Вондроушова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина) — 6:0, 2:6, 5:7.
  • Маккартни Кесслер (США) — Онс Жабер (Тунис) — 2:6, 0:6.
  • Паула Бадоса (Испания) — Рената Сарасуа (Чехия) — 6:3, 4:6, 6:2.
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