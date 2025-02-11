Серена Уильямс отреагировала на то, что Тейлор Свифт освистали на Супербоуле-2025

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс отреагировала на то, что исполнительницу Тейлор Свифт освистали на Супербоуле-2025.

«Люблю тебя, Тейлор. Не слушай этот шум», — написала Уильямс на своей странице в социальных сетях.

Свифт встречается с игроком «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси, чья команда потерпела поражение в Супербоуле-2025 от «Филадельфии Иглз». Когда исполнительницу показали на большом экране по ходу матча, она была освистана зрителями, в том числе сторонниками Дональда Трампа. Во время предвыборной кампании президента в 2024 году Свифт активно высказывала поддержку Камале Харрис и выступала против избрания Трампа.