Джокович рассказал, что объединяет его с Месси, Роналду и Леброном

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что объединяет его с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси, нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду и лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Нас объединяет одно: стремление каждый день становиться лучше, чем вчера», — приводит слова Джоковича Vijesti.

Ранее Джокович сообщил, что практически полностью восстановился от травмы бедра, которую получил во время Australian Open — 2025. Серб с большой долей вероятности выступит на турнире в Дохе (Катар). Турнир в Дохе запланирован с 17 по 22 февраля 2025 года.

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