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Новак Джокович: иногда мне даже стыдно за то, как я веду себя во время матча

Новак Джокович: иногда мне даже стыдно за то, как я веду себя во время матча
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, почему продолжает выступать на профессиональном уровне.

«Многие вокруг меня спрашивают, зачем я продолжаю, ведь я уже добился всего в теннисе. Ответ прост: во-первых, из любви к теннису. А во-вторых, потому что через теннис я больше всего развиваюсь как личность. Это может звучать странно, но во время матча я переживаю невероятное количество эмоций – от эйфории до гнева и разочарования. Иногда мне даже стыдно за то, как я веду себя и что думаю в такие моменты. Но я горжусь тем, что, несмотря на все это, могу вести себя достойно, пожать руку сопернику – независимо от того, выиграл я или проиграл», — приводит слова Джоковича Vijesti.

Ранее сообщалось, что серб с большой долей вероятности выступит на турнире в Дохе (Катар).

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